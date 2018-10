La tradizione sposa l'innovazione: due giovani aprono una stamperia artigianale

Le antiche tradizioni incontrano l’innovazione e con questo spirito, Antonio Bandini e Giulia Martina Serafini hanno aperto a Santa Sofia Peromatto, una nuova stamperia di tessuti, conosciuta come stampa a ruggine. L’Associazione Stampatori Tele Romagnole, che raccoglie gli artigiani del settore delle province di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini e Pesaro, hanno avuto il piacere di incontrare, assieme ai responsabili di Confartigianato Cesena e di Cna Forlì-Cesena, i due giovani artigiani santasofiesi.

"La decisione di aprire una stamperia artigianale – spiegano Antonio Bandini e Giulia Martina Serafini – che utilizza un metodo antico e lento è stata per noi una scelta etica e di vita. Ci sembrava giusto e bello portare avanti questa tradizione artigiana del territorio, sia per preservarla, che per valorizzarla. Nella nostra bottega tutto viene creato con le nostre mani. Abbiamo molta fiducia nel futuro dell’artigianato e nel suo ritorno tra le nostre generazioni; una fiducia che viene alimentata dallo scambio e reciproco supporto dato da tutti i membri dell’Associazione Stampatori Tele Romagnole".

L’incontro è stata un’occasione per parlare dell’associazione e di come organizzarsi per sviluppare relazioni e partecipare alle diverse fiere per valorizzare il lavoro artigiano che, grazie all’esperienza e alla conoscenza, hanno reso famoso in tutto il mondo il tessuto stampato a ruggine. Al termine dei lavori, la tradizione artigiana ha incontrato quella culinaria al ristorante Fiaschetteria di S. Sofia, dove gli artigiani si sono seduti attorno a un tavolo per continuare a confrontarsi, gustando la tipica cucina romagnola.