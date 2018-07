Nuovo appuntamento col salotto informativo di Confedilizia

"La soluzione di conflitti con i fornitori di utenze". Questo l'argomento che sarà trattato giovedì nel corso del salotto di Confedilizia, in programma alle 18 nella Sala “Avv. Veruska Bersani” del Centro Studi Ape (via Giorgina Saffi, 5). Interverrà l’avvocato Marco Giacomucci, delegato provinciale "Domusconsumatori", componente del Centro Studi di Ape-Confedilizia Forlì-Cesena. L'ingresso all'incontro è libero e gratuito ma i posti sono limitati. E' quindi necessario prenotare la propria partecipazione ai seguenti recapiti: Confedilizia (tel 0543.20026 , fax: 0543.376056, per sms: 342.4152188, email: apeforli@gmail.com). Durante l'appuntamento, viene spiegato, vi saranno "cenni sulla mediazione (decreto legsilativo 28/2010) e sui procedimenti alternativi di soluzione delle controversie (Alternative Dispute Resolutions), con particolare riferimento ai procedimenti di A.D.R. disciplinati dal codice del consumo e all’Arbitro Bancario Finanziario". Si parlerà inoltre della "legge istitutiva del garante per le comunicazioni e il procedimento obbligatorio di conciliazione in materia di contratti di fornitura di servizi di telecomunicazioni" e della "legge istitutiva del garante per l’energia elettrica, il gas e le risorse idriche e il procedimento obbligatorio di conciliazione in materia di contratti di fornitura di gas e di energia elettrica".