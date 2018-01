Nuovo arrivato in casa Ferretti: presentato a Dusseldorf il modello '670'

E' stato presentato ufficialmente al Boot di Düsseldorf, un nuovo arrivato in casa 'Ferretti'. In cantiere da questo mese, il Ferretti 670 è in produzione da gennaio e debutterà quest'estate. Frutto della collaborazione fra Comitato Strategico di Prodotto e Direzione Engineering Ferretti Group, è il primo Ferretti Yachts il cui design esterno è stato realizzato dal Gruppo Ferretti in collaborazione con l’architetto Filippo Salvetti, mentre gli interni sono opera degli architetti e designer del gruppo.

Ferretti Yachts 670 - la cui prima unità sarà prodotta da gennaio 2018 - è l’erede naturale dell’apprezzato 65 piedi. Nel segno di un’evoluzione intelligente, propone a bordo alcune delle caratteristiche presenti nei modelli lanciati fra 2016 e 2017 (Ferretti Yachts 450, 780, 850 e 920), alle quali si aggiungono importanti novità. Fra queste, si apprezza da subito un'ottimizzazione degli spazi, interni ed esterni, che assicura all’armatore e ai suoi ospiti il perfetto mix di convivenza e indipendenza. Ferretti Yachts 670 è infatti un 67 piedi (20,24 metri) che installa soluzioni tipiche di una imbarcazione di maggior piedaggio. Questa filosofia è evidente già osservando il layout: la versione standard presenta 3 cabine di dimensioni notevoli sul ponte inferiore. Il design aerodinamico degli esterni, invece, si esprime in linee filanti e forme nette, sull’onda del successo ottenuto dagli ultimi Ferretti Yachts presentati nel 2017: il 780 e il 920.