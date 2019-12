"Volevamo avere qualcosa di nostro": tutta la famiglia si rimbocca le maniche ed apre un bar

Dopo quattro anni riapre il bar di Pievequinta e sarà a conduzione familiare. Il nuovo viaggio si chiama "On the Road", in via Cervese, nell'area di servizio Energas. L'inaugurazione avverrà domenica alle 17, alla presenza del vicesindaco Daniele Mezzacapo. "Siamo una piccola famiglia di cinque persone, dove dove diamo sempre il massimo per aiutarci a vicenda - esordisce Giada -. Abbiamo deciso di aprire un'azienda tutti insieme. Volevamo avere qualcosa di nostro, dove metterci cuore, passione, sacrifici e tanto sudore tutti insieme. E ce l’abbiamo fatta".

La famiglia si è data da fare giorno dopo giorno per arrivare all'obiettivo. "Vogliamo creare qualcosa di particolare, che va da un bar caffetteria ad un pub con drink scelti, birra, vino e tanti sorrisi". Ma non è l'unica novità: "Abbiamo intenzione di creare un punto d’incontro fra giovani e adulti, creare eventi e far divertire le persone. Ci piace sorridere e stare bene ed è quello che vorremo fare con i nostri clienti". Giada spiega che è la prima esperienza in questo ambito: "Abbiamo passione e fantasia, così ci siamo lanciati in questa avventura; abbiamo preso questo bar chiuso da 4 anni, e dopo tutti questi anni abbiamo deciso di dargli una nuova vita e di farlo crescere giorno per giorno".

Il bar sarà aperto dalle prime luci dell'alba a tarda sera, dalle 5 alle 22: "Abbiamo puntato a prodotti di qualità e particolari, come ad esempio un caffè proveniente dalla Toscana mai arrivato in queste zone. Insomma, cerchiamo di darci da fare".