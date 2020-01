Nuovo logo per l'Ugl, anche il segretario Lo Giudice alla presentazione a Roma

Anche Filippo Lo Giudice, segretario generale dell’Ugl di Forlì-Cesena-Rimini-Ravenna, ha partecipato mercoledì pomeriggio all’Eur di Roma alla cerimonia di presentazione del nuovo logo del sindacato. Un evento che s’è voluto far coincidere con il 70esimo anniversario della nascita dell’Unione Generale del Lavoro, raccolta l’eredità della Cisnal (la Confederazione italiana sindacati nazionali dei lavoratori) che negli anni Cinquanta aveva riunito i lavoratori aderenti all'ideale di un sindacalismo nazionale.

"Il logo, rinnovato nella forma, non è solo un’immagine, ma è il simbolo che ci accompagnerà verso nuovi traguardi nella consapevolezza che il nostro principale obiettivo è la tutela dell’occupazione in un mondo del lavoro in continuo cambiamento", ha spiegato Paolo Capone, segretario generale dell’Ugl. L’ evento si intitolava non a caso "Il lavoro cambia, anche noi", descrivendo il senso di una sfida attuale e futura per la rappresentatività dei diritti dei lavoratori.

"Il nuovo logo dell’ Ugl esprime il sindacato del domani - afferma Lo Giudice -. Non si tratta soltanto di un’operazione di restyling ma di un’immagine - la forma è irregolare e "liquida" e richiama la fluidità del cambiamento e l’adattabilità dell'Ugl ai nuovi scenari sociali e politici del Paese - che vuole rappresentare plasticamente l’evoluzione del nostro sindacato nei suoi primi 70 anni di attività, sempre al servizio dei lavoratori".