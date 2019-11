Nuovo manager per il gruppo meccanico Fidia, che a Forlì ha uno stabilimento

Fidia S.p.A., il gruppo che opera nella tecnologia del controllo numerico e dei sistemi integrati per il calcolo, la scansione e la fresatura di forme complesse, quotata nel segmento STAR di Borsa Italiana, che ha Forlì ha uno stabilimento di nuova costruzione di fianco alla tangenziale, ha nominato un nuovo manager. Antonio Breggia Bicchiere, vice-direttore generale, assume le cariche di nuovo Chief Financial Officer, di dirigente preposto alla redazione dei bilanci e di Investor Relator del Gruppo Fidia. Massimiliano Pagnone, attuale Chief Financial Officer, lascia dopo 4 anni. Antonio Breggia Bicchiere, classe 1960, è laureato in economia e commercio presso l’Università Cattolica di Milano, Revisore Legale, abilitato alla professione di Dottore Commercialista ed alla professione di Certified Public Accountant (C.P.A.) negli Stati Uniti.