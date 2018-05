Nuovo portale e-commerce di Almaverde Bio, premiata l'agenzia forlivese Integra Solutions

Un premio per il nuovo portale e-commerce di Almaverde Bio Ambiente, che opera nel settore del bio in Italia: il sito, realizzato dall’agenzia forlivese Integra Solutions, si è infatti aggiudicato il premio IKA Interactive Key Award. Il biologico come stile di vita, il rapporto con il proprio corpo, per il quale un’alimentazione sana rappresenta la ricetta di benessere più efficace: questa la filosofia alla base del nuovo shop online dell’azienda alimentare italiana, ideato e realizzato dall’agenzia di comunicazione guidata da Francesco Ferro, che da quasi vent’anni si occupa di comunicazione integrata e marketing per le imprese e le organizzazioni.



“Il progetto – afferma Francesco Ferro, amministratore di Integra Solutions che in questi giorni è protagonista di una ridefinizione della propria identità che strizza l’occhio proprio all’anima digitale della comunicazione – ci ha coinvolto per la grande forza dei valori al centro del marchio Almaverde Bio Ambiente. Questi principi ci hanno guidato sia sotto il profilo del web design della piattaforma, con linee pulite e massima trasparenza del prodotto nei confronti del consumatore, che sotto quello dell’immediatezza della navigazione: questa immerge l’utente nell’esperienza del biologico, che sappiamo essere un prodotto sempre più richiesto e sempre più presente sulle tavole degli italiani, che sono diventati consumatori attenti, informati e disposti a pagare la qualità di ciò che mettono sulla propria tavola. Abbiamo affrontato questo progetto secondo una logica di servizio completo, affiancando agli esperti digital ed e-commerce della nostra agenzia”.