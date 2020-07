Nuovo segretario generale della Flai Cgil: è Domenico Parigi

E' Domenico Parigi il nuovo segretario generale della Flai Cgil di Forlì. Lunedì si è svolta l'assemblea generale alla presenza del segretario nazionale del Flai Cgil Tina Balì, del segretario generale Flai Emilia Romagna Umberto Franciosi e del segretario generale della Cgil Maria Giorgini. Parigi, 54 anni, delegato CLAFF di Galeata, è entrato in Cgil nel 1992. Ha ricoperto diversi incarichi tra cui funzionario al patronato Inca, coordinatore di Zona Bidente, segretario Fiom (metalmeccanici) e segretario generale Fillea Cgil (edili, legno).

Parigi è stato eletto con l’unanimità dei voti. La Camera del Lavoro di Forlì esprime "un grande apprezzamento per tutto il lavoro svolto da Serena Balzani" ed esprime "un grande augurio per il nuovo incarico come Presidente, alla Società Teorema di Forlì e come coordinatore delle Camere del Lavoro delle Zone della CdLT Cgil Forlì". La Camera del Lavoro di Forlì esprime "un sincero augurio a Parigi per il lavoro che l’aspetta al fine di mantenere ed aumentare il riconoscimento della categoria nel territorio forlivese".