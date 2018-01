Odontotecnici, rabbia Cna: "Un mancato riconoscimento che sa di beffa"

"Qualcosa non torna dopo la conclusione dei lavori della commissione Igiene e Sanità del Senato, che ha definito il riordino delle categorie tecnico-sanitarie". E' quanto afferma Daniele Mazzoni, responsabile di Cna Sno Forlì-Cesena, evidenziando che nel decreto legge Lorenzin "non c’è traccia dei 13 mila odontotecnici italiani (41 associati al sindacato nazionale odontotecnici), che da oltre dieci anni attendono un riconoscimento professionale formalizzato".

"Riordinare le professioni sanitarie - afferma Mazzoni - senza riconoscere gli odontotecnici tra le figure tecnico-sanitarie, non solo mortifica una categoria che vede limitate le proprie capacità professionali ma neppure risponde alle esigenze di adeguare i profili del settore, alle mutate necessità del mercato. Tanto più che a Forlì esiste da anni una scuola di formazione professionale come l’Istituto Ruffilli, che prevede un apposito percorso quinquennale che porta alla qualifica di Odontotecnico".

"Il parlamento - prosegue Mazzoni - avrebbe potuto invece, contrariamente a quanto avvenuto, fornire una concreta risposta ad una categoria che attende da dieci anni uno specifico inquadramento, costruire un percorso formativo specifico per i nuovi operatori e riconoscere, al contempo, agli operatori già in attività i titoli equipollenti per l’esercizio di questa professione".

"L’azione di Cna non si fermerà di certo e già da questi primi giorni del nuovo anno, l’associazione ha lanciato un appello a tutte le forze politiche, affinchè nella prossima legislatura si possa condurre finalmente a soluzione, il riconoscimento del profilo tecnico-sanitario degli odontotecnici", conclude.