Odontotecnici, "una professione da regolamentare. Garantire la tutela del consumatore"

Venerdì scorso Confartigianato ha promosso una giornata di riflessione sulla professione di odontotecnico. "Oggetto dell’approfondimento la regolamentazione del settore, che, nell’ordinamento italiano, è ferma a un Regio decreto del 1928 - viene spiegato da Vittorio Valbonesi e Marzio Liverani del consiglio dei servizi parasanitari di Confartigianato Forlì -. Oggi occorre ripensare alla legislazione per una professione profondamente modificata dalla tecnologia digitale e dal mercato globale, con protesi a basso costo che invadono il mercato italiano e quelli degli altri paesi comunitari. Tutto a discapito della professionalità e della sicurezza dei pazienti. L’obiettivo principale della giornata di venerdì è stato far capire agli utenti italiani che è molto importante prestare la massima attenzione a materiali e prodotti che devono essere certificati come dispositivi realizzati in Italia, con qualità e competenza. Scopo era, inoltre, informare e sensibilizzare gli italiani su tanti aspetti della professione".

Organizzata dalla Feppd, la Federazione europea di categoria, la giornata degli odontotecnici è stata l’occasione giusta per approfondire un tema che, dal 2020, coinvolgerà tutti i paese membri: l’adozione dell’Mdr, il Medical Devices Regulation, il nuovo regolamento comunitario sui dispositivi medici su misura. La battaglia che la Feppd sta combattendo per tutti i professionisti del settore. Come spiegato da Valbonesi e Liverani, "il tema più importante è l’Mdr, il regolamento che obbliga i fabbricanti, gli odontotecnici di tutta Europa, a rilasciare la dichiarazione di conformità quando si fabbrica un dispositivo medico su misura. Nel 2020 ci sarà l’applicazione della nuova Mdr e ogni stato membro dovrà applicare questa legge con i ministeri di riferimento e le organizzazioni nazionali di settore".