Tante opportunità di lavoro per il periodo estivo: tante offerte sul territorio

A.a.a cercasi più di 34 figure tra impiegati back office, addetti alla ristorazione, saldatori e periti meccanici. Sono le opportunità di lavoro estivo in Emilia-Romagna offerte da Etjca – Agenzia per il Lavoro, attiva in Italia dal 1999 e specializzata in inserimenti diretti in azienda, "In uno scenario nazionale positivo come quello registrato dall’Istat, che rileva il record storico di 23 milioni e 200 mila occupati ad aprile 2018 - sottolinea Guido Crivellin, presidente di Etjca - le offerte che proponiamo in vista della stagione estiva sono in linea con questo trend e fanno ben sperare per il futuro. Il ruolo di un’Agenzia come la nostra risulta sempre più rilevante nel favorire l’occupazione, in aumento dello 0,8% (+24 mila) rispetto al 2017, e nel tutelare il lavoratore anche nell’ottica di un reinserimento nel mercato del lavoro".

In Emilia-Romagna la maggior parte delle categorie professionali ricercate da Etjca sono nel settore metallurgico, alberghiero, sanitario e in quello dei trasporti. Nello specifico, nel ramo tecnico-industriale si selezionano verniciatori, periti meccanici, saldatori e ingegneri meccanici per un totale di 16 posizioni. Sono fortemente richiesti infermieri e operatori socio sanitari, camerieri e baristi nel settore alberghiero e autisti consegnatari in quello dei trasporti. Solo nella provincia di Forlì-Cesena si ricercano più di 34 figure tra impiegati back office, addetti alla ristorazione, saldatori e periti meccanici. A Bologna, invece, sono richiesti professionisti da inserire nelle società logistiche come autisti consegnatari e nella metallurgia come ingegneri gestionali. Tutte le posizioni aperte sono consultabili sul sito www.etjca.it alla sezione “offerte di lavoro”.