Officine Maraldi Bertinoro, operai in corteo contro la chiusura dell'azienda

Giovedì la Fiom Cgil ha organizzato una manifestazione contro la chiusura e per il rilancio di Officine Maraldi Bertinoro. Ci sarà un corteo che partirà alle 10 dall'azienda, in via Cellaimo 3532, per concludersi in Piazza Garibaldi a Forlimpopoli. Da mercoledì il complesso aziendale è in vendita sul portale Industrial Discount, ramo industriale di It Auction, network con base a Faenza leader nell’organizzazione e gestione di aste industriali on line trasparenti e concorrenziali.

Il primo esperimento d’asta, comprende il complesso di beni mobili ed immobili idonei all'attività di fabbricazione, lavorazione, trasformazione, montaggio e commercio di cisterne, serbatoi, contenitori in metallo e prodotti di caldareria e carpenteria metallica; immobilizzazioni materiali ed immateriali necessarie per l'esercizio dell'attività di impresa; rapporti contrattuali in essere; e certificazioni acquisite e in corso di validità. Per ulteriori informazioni sulla vendita è possibile rivolgersi ai curatori, i cui recapiti sono indicati nell’avviso presente sulla pagina web dedicata all’asta e anche sul sito www.maraldi.it