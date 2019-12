Ok trasversale dei parlamentari per il rinnovo della cedolare secca anche sugli affitti dei negozi

La Camera di Commercio della Romagna, sede di Forlì, ha ospitato venerdì il convegno di Confedilizia Forlì-Cesena, "La casa nell’Italia di oggi". Tra i numerosi temi affrontati vi è stato quello del rinnovo della cedolare secca anche sugli affitti dei negozi, dopo che la cedolare secca sulle locazioni “a canone concordato” non solo è stata confermata al 10%, scongiurando il paventato aumento al 12,5%, ma è stato anche deciso che rimarrà definitivamente al 10%, senza più bisogno di continue proroghe. Dopo l’introduzione di Carlo Caselli, presidente provinciale di Confedilizia, i saluti di Alberto Fabbri, vicepresidente regionale di Confedilizia, e Stefano Senzani, presidente vicario di Confedilizia FC, nel corso del convegno, moderato da Vincenzo Bongiorno, segretario generale di Confedilizia FC, sono intervenuti il presidente nazionale di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, e i parlamentari Marco Di Maio (Italia Viva) e Jacopo Morrone (Lega). Simona Vietina (Forza Italia) ha inviato un videomessaggio che è stato mostrato in sala.

Tanti i temi trattati. E’ emersa una trasversale comunanza di visioni tra i diversi rappresentati politici, nel sostenere la necessità di rinnovare anche per il 2020 la cedolare secca sugli affitti dei negozi. A tal proposito Spaziani Testa ha ricordato che sia dalla maggioranza sia dalla minoranza sono stati presentati emendamenti al disegno di legge di bilancio che chiedono proprio l’estensione al 2020 della misura. "Il Parlamento, insomma, è pressoché unanime - ha poi affermato Spaziani Testa - nel ritenere opportuna la prosecuzione del regime introdotto lo scorso anno. Adesso, non c’è che da attendere il voto". Il convegno è stata anche l’occasione per onorare la memoria dell’avv. Veruska Bersani, deceduta qualche anno fa in giovane età, uno dei punti di riferimento di Confedilizia Forlì-Cesena, e di Tugnaz, Aurelio Angelucci, grande amico di Confedilizia, morto qualche settimana fa.