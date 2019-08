Electrolux compie un secolo di vita, open-day anche nello stabilimento di Forlì

Electrolux quest’anno compie cento anni e vuole celebrare l’importante traguardo con un open day invitando non solo i suoi dipendenti, circa 6.000 in tutta Italia, ma l’intera comunità locale. Sabato 7 settembre tutti i 5 siti produttivi di Electrolux in Italia apriranno le porte per ospitare eventi dedicati al centenario. A Forlì sarà possibile fare una speciale visita della fabbrica e partecipare a momenti di show cooking.

L’evento è aperto a tutti previa registrazione sul sito www.electrolux.it/local/openday dove sarà possibile scegliere la fascia oraria preferita tra le ore 9.00 e le 15.00. Le registrazioni rimarranno aperte fino al 30 agosto o fino al raggiungimento del numero massimo di visitatori previsto. Fondata nel 1919 dall’imprenditore svedese Axel Wenner-Gren, Electrolux si è espansa in tutto il mondo, acquisendo in Italia il gruppo Zanussi, la vecchia insegna anche dello stabilimento forlivese.