Società forlivese sposa il mondo della cosmetica e mira ai mercati europei

Società forlivese entra nel mondo della cosmesi. Orienta Partners, specializzata in investimenti in piccole e medio imprese italiane con la struttura del Club Deal, entra in Passione Unghie, azienda specializzata nei prodotti e accessori per decorazione, cura e ricostruzione delle unghie affiancando i fondatori Christiana Asekun e Fabio Covioli. Il brand è nato nel 2011 dalla passione di Christiana Asekun per il mondo del Nail Care proponendo i prodotti online. Con questa operazione Passione Unghie, che nel 2018 ha fatturato 17,6 milioni di euro, si rafforza con l’obiettivo di allargare la propria presenza su nuovi mercati europei, ampliare l’offerta prodotti e sviluppare l’organizzazione e la struttura in funzione della forte crescita registrata negli ultimi anni.



Per Christiana Asekun “la nostra azienda ha sempre operato prestando prioritaria attenzione alle esigenze del cliente, all’evoluzione del gusto e al progresso tecnico e qualitativo del prodotto. La condivisione di questo principio che mette il cliente al centro è stato il motore dell’accordo con Orienta Partners. Affrontiamo questa nuova fase con grande entusiasmo sicuri che il rafforzamento della nostra struttura andrà anche a beneficio della nostra affezionata clientela". Per Fabio Covioli "l’operazione con Orienta Partners rappresenta un nuovo inizio ma anche il riconoscimento di 6 anni di duro lavoro che ci hanno portato da un computer installato nella soffitta di casa ad essere il player leader del mercato italiano della ricostruzione delle unghie. Insieme potremo continuare con immutata passione a perseguire la crescita entrando in nuove geografie e in nuovi settori".



Per Mario Gardini, socio di Orienta Partners sponsor dell’operazione, “Passione Unghie rappresenta un esempio emblematico di come un’iniziativa basata sulla competenza, la dedizione e la passione per il proprio lavoro di due giovani imprenditori possa, grazie anche al sapiente utilizzo delle nuove tecnologie come social network ed e-commerce, crescere vertiginosamente in pochi anni cambiando le logiche distributive di un intero settore commerciale. Noi di Orienta Partners contribuiremo al progetto di crescita in Italia ed in Europa grazie anche ad un management team che supporterà Christiana e Fabio in una ulteriore fase di sviluppo del brand".