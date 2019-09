"Orizzonte Germania 2020", un progetto che promuove le aziende della meccanica

"Orizzonte Germania 2020: B2B – Italy meets German Buyers" è un progetto di Cna Emilia Romagna studiato per promuovere le aziende emiliano –romagnole del settore della meccanica, in vista della Fiera di Hannover 2020, promossa da Cna Produzione nazionale in collaborazione con Ice. Il progetto, supportato da Itikam, Camera di Commercio Italiana per la Germania, d’intesa con la Bme, Associazione Federale Tedesca per la logistica, i materiali e gli approvvigionamenti, prevede la realizzazione di incontri d’affari fra imprese emiliano-romagnole con 5 selezionati produttori tedeschi, interessati a conoscere nuovi sub-fornitori e partner produttivi specializzati nella subfornitura meccanica.

Particolarmente interessati sono i comparti della lavorazione dei metalli, trattamento di superfici, stampi, progettazione e realizzazione di componenti meccanici e parti in metallo e plastica e carpenteria in acciaio. Il workshop si terrà a Bologna mercoledì 25 settembre in Cna Emilia Romagna, in via Rimini 7, con l’obiettivo di facilitare la penetrazione commerciale delle nostre imprese nel mercato tedesco. Su richiesta delle aziende, verranno forniti i nominativi dei buyers tedeschi che interverranno al workshop che si svolgerà con la logica del “match”, tra domanda tedesca ed offerta emiliano-romagnola.

Per questo progetto, Cna ha ottenuto un finanziamento dalla Regione Emilia Romagna, a valere sul Bando che agevola i percorsi di promozione del sistema produttivo sui mercati europei ed extra-europei 2019-2020; per questo motivo, i costi per le imprese saranno contenuti nel limite del 50%. Per ottenere tutti gli approfondimenti relativi alle spese, alle modalità di partecipazione ed al company profile, visitare il sito www.cnafc.it e/o telefonare a Danila Padovani al numero 0543 770104 o via email danila.padovani@cnafc.it.