Paganelli a Salotto blu: "Dal biologico opportunità per le imprese agricole"

E' Lisa Paganelli la nuova ospite di "Salotto Blu", la trasmissione condotta su VideoRegione da Mario Russomanno. Medico-veterinario e imprenditrice ha ottenuto un prestigioso riconoscimento dalla Comunità Europea dopo che il progetto da lei elaborato per una innovativa esperienza di coltura biologica è risultato primo in Europa per salubrità e sostenibilità. La giovane, leader del gruppo femminile di Coldiretti, ha spiegato che sarà proprio sul tema della sostenibilità e della innovazione, accompagnate da produzioni rispettose degli standard di qualità, che si giocherà il futuro delle imprese, particolarmente quelle di piccole e medie dimensioni. La trasmissione andrà in onda venerdì alle 23 e 15.