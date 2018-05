Cna, importante delega nazionale per la forlivese Paola Sansoni

All’imprenditrice forlivese Paola Sansoni è stata attribuita da Cna nazionale una importante delega, in materia di “capitale umano e politiche formative”. Riconoscimento significativo per l’imprenditrice forlivese, oltre che per tutto il sistema di Cna Forlì-Cesena, una realtà molto apprezzata all’interno del mondo Cna. Sansoni, titolare della ditta “Studio Immagine”, dopo aver ricoperto la carica di presidente nazionale di Cna Impresa Donna, è stata eletta vicepresidente nazionale di Cna, ed ora si cimenta in questa nuova sfida.

“Sono veramente onorata di aver ricevuto questa delega, perché è un tema che guarda verso il futuro – afferma Paola Sansoni – Non c’è futuro senza crescita umana e professionale. Un adeguato investimento nella formazione e nella gestione del capitale umano è oggi necessario per rispondere alle sfide della competitività e del cambiamento strutturale, con le quali si cimentano i paesi più evoluti. L’azione pubblica va finalizzata a migliorare non solo le competenze tecnico-professionali di imprenditrici e imprenditori, ma anche la capacità di orientarsi in un mercato sempre più aperto e di coglierne le opportunità”.

“Le politiche educative e formative e l’investimento sul capitale umano inteso come insieme di conoscenze, abilità, competenze e altre caratteristiche individuali che facilitano la creazione del benessere personale, sociale ed economico – prosegue Sansoni – rappresentano condizione imprescindibile e leva strategica per garantire i diritti delle persone, l’innovazione e lo sviluppo dell’economia e della società. Con grande attenzione al ruolo prioritario delle micro, piccole e medie imprese, valorizzando i luoghi di lavoro come ambienti di apprendimento, nei quali si costruiscono e si trasferiscono nuove competenze; facendo così anche emergere le capacità individuali dei giovani verso l’autoimprenditorialità”.