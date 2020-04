Pasqua della tradizione contadina a domicilio col Mercato e gli agriturismi di Campagna Amica

Nonostante le restrizioni legate al Coronavirus la campagna non si ferma e gli agricoltori di Coldiretti sono sempre al lavoro per garantire alimenti freschi e a km zero, indispensabili per il pranzo di Pasqua. Le eccellenze agroalimentari del territorio, già da alcune settimane giungono direttamente a casa dei consumatori grazie alle consegne a domicilio attivate dal Mercato di Campagna Amica di viale Bologna 75, a Forlì. Il Mercato, dove il Punto Campagna Amica è aperto tutti i giorni dalle 7 alle 13, sarà aperto anche sabato prossimo, vigilia di Pasqua,​ con tutti i produttori presenti.

Nel frattempo è sempre attiva l'opzione 'ordina e ritira', che consente di prenotare la spesa da casa e di passarla a prendere senza fare alcuna fila oppure è possibile ordinare la consegna a domicilio. Listini, disponibilità e consegna si possono richiedere telefonando al 0543 493327 oppure via mail a biologicavalbidente@gmail.com

Numerosissime le consegne effettuate in questi giorni, non solo dal Mercato ma anche dalle numerose aziende agricole di Campagna Amica che si sono organizzate in tal senso (a questo link elenco scaricabile con tutte le info http://www.emilia-romagna.coldiretti.it/) e tanti i riscontri positivi sulla freschezza e genuinità dei prodotti recapitati. Già da oggi, inoltre, è possibile includere nelle cassette ordinabili chiamando il Mercato anche le colombe artigianali realizzate con materie prime 100% Made in Italy e di origine agricola, in primis il Grano varietà Giorgione.

Chi non vuole rinunciare ai piatti pasquali della tradizione contadina potrà, inoltre, contare sulle consegne a domicilio degli agriturismi della rete Campagna Amica-Terranostra. Nonostante la chiusura forzata delle strutture per via dell'emergenza Coronavirus, i cuochi contadini degli agriturismi Campagna Amica-Terranostra della provincia di Forlì-Cesena e Rimini si sono attrezzati per consegnare in sicurezza, nel rispetto della normativa di igiene e sicurezza alimentare e delle recenti indicazioni antidiffusione covid – 19, il pranzo pasquale.

“L’obiettivo di queste iniziative di consegne a domicilio – spiega il direttore di Coldiretti Forlì-Cesena e Rimini Anacleto Malara - è garantire a tutti una tavola di Pasqua 'apparecchiata' a casa direttamente dai contadini con prodotti freschi e di qualità nell’ambito della campagna #MangiaItaliano a difesa del Made in Italy, del territorio, dell’economia e del lavoro”. L’agriturismo è tra le attività agricole che più duramente sono state colpite dall’emergenza e la Coldiretti è impegnata nel realizzare un piano di intervento anche con la richiesta di un sostegno economico legato alle mancate presenze effettive sia come alloggio che come ristorazione, a fronte del completo annullamento di tutte le prenotazioni.

Negli agri-menù consegnati direttamente a casa dai cuochi contadini, dalla sono inclusi consigli per l'impiattamento e spiegate nel dettaglio le ricette della tradizione gastronomica pasquale del territorio. Il servizio di consegna è attivo nella vallata del Bidente, dove operano l'Agriturismo Campo Rosso dell'Agrichef Sandri Katia (Civitella, info 380 5142609) e l'Agrichef Morena Barzanti dell'Agriturismo Ca di Rico (Dovadola, info 3332558019), ma anche a Sogliano al Rubicone (Agriturismo La Rocca, info 320 7782659) e a Coriano di Rimini (Podere Bianchi,info 3293326727).