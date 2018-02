Patanè a Salotto Blu: "Il futuro delle costruzioni è nella sicurezza"

Luigi Patanè, socio fondatore della cooperativa Soles, è il nuovo ospite della tramissione "Salotto Blu" condotta su Video Regione da Mario Russomanno. Tra i protagonisti di una suggestiva esperienza imprenditoriale, assieme agli altri dipendenti di una storica azienda forlivese non più in grado di reggere il mercato, ne ha rilevato le quote trasformandola in cooperativa, garantendo così continuità occupazionale a tante persone. "In Italia non si realizzeranno nuove costruzioni, la cementificazione è andata oltre i limiti. Occorre operare sulla prevenzione, anche quella anti sismica", ha affermato, spiegando le strategie aziendali.