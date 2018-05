"Patto per la Competitività", Cna incontra i consiglieri regionali e presenta le richieste delle imprese

Cna Forlì-Cesena ha incontrato i consiglieri della Regione Emilia-Romagna del territorio Andrea Bertani, Lia Montalti, Massimiliano Pompignoli e Paolo Zoffoli (assente giustificata Valentina Ravaioli) per un confronto sul “Patto per la Competitività”, documento prodotto da Cna a livello regionale, già presentato al presidente, Stefano Bonaccini e all’assessore, Palma Costi. In queste settimane, tutte le Cna provinciali stanno presentando il Patto ai propri consiglieri regionali di riferimento, con un’azione corale per portare avanti in maniera incisiva gli interessi delle imprese associate. L’incontro si è tenuto giovedì nella sede provinciale Cna di Forlì. Per Cna sono intervenuti i componenti la presidenza provinciale, la direzione operativa e le aree territoriali.

Il “Patto per la Competitività” è una piattaforma predisposta da Cna Emilia Romagna per il confronto con la Regione. Il Patto si inserisce in un contesto generale in cui l’economia regionale, nel periodo 2008-2016, è stata caratterizzata da una fase di forte crisi: "dal 2008 si è registrata una diminuzione di 17mila imprese e 34mila addetti. Su tali premesse sono stati individuati le linee di intervento che costituiscono la “piattaforma” del Patto per la Competitività, nella convinzione che un contesto positivo non possa prescindere da azioni concrete, essenziali per creare condizioni di concorrenza paritaria per le piccole-medio-imprese e migliorare l’ambito giuridico e amministrativo nel quale operano".

Il presidente di Cna Forlì-Cesena, Lorenzo Zanotti, ha presentato i contenuti del “Patto”, che è costruito su due assi: le cosiddette “fatiche quotidiane” dell’imprenditore (burocrazia, fiscalità, credito, legalità, infrastrutture) e i “driver necessari” per la crescita dell’impresa (formazione, innovazione, internazionalizzazione, investimenti). Per ciascuno, Cna ha avanzato ufficialmente proposte concrete all’attenzione della Regione. In materia di lotta all’abusivismo e all’illegalità, ad esempio, Cna chiede "una forte e incisiva campagna, che promuova un Patto "Cittadino/Impresa regolare" oltre all’impegno contro la criminalità organizzata. Per quanto riguarda i driver di crescita, fondamentali sono formazione e innovazione; tra le proposte: il nuovo servizio per il lavoro e il sostegno alla formazione dei professionisti".

A seguire il direttore generale Franco Napolitano è intervenuto su credito e confidi, riassumendo l’evoluzione del settore negli ultimi dieci anni, e presentando le richieste di Cna, a tutela delle piccole medie imprese nella relazione con il mondo bancario: l’applicazione della Legge Bassanini rivolta ai confidi, l’indirizzo verso l’aggregazione dei confidi e l’accreditamento dei confidi vigilati nonché l’accelerazione dell’operatività derivante dalla convenzione con la Cassa Depositi e Prestiti a sostegno degli investimenti. A seguire, una discussione a tutto campo che ha coinvolto tutti i consiglieri, che si sono confrontati con i dirigenti Cna.

Tra i temi, alcuni “classiche” spine nel fianco delle imprese, come la burocrazia e il fisco, ma anche una maggiore attenzione alla crescita: "nell’ultimo anno le imprese sono tornate a investire, quindi il sostegno che la Regione può dare, attraverso bandi che siano efficaci e anche su misura delle piccole-medio-imprese, è fondamentale". Molto sentito anche il tema della rigenerazione urbana, sul quale Cna Forlì-Cesena dal 2015 ha messo in campo un progetto pilota, poi ripreso nella recente legge urbanistica regionale. L’incontro si è concluso registrando grande attenzione e consenso da parte dei consiglieri regionali, sia per il metodo di lavoro che per i contenuti, con l’impegno a sostenerli nella loro attività in Regione. Cna aggiornerà periodicamente i consiglieri regionali sull’andamento dei tavoli di lavoro.