Pergole bioclimatiche: cosa sono e perchè convengono

Le pergole bioclimatiche in alluminio sono l’evoluzione più moderna e tecnologica delle classiche coperture per esterno. Sono caratterizzate da una struttura robusta e snella al contempo, coronata da lamelle orientabili di copertura, che permettono di vivere lo spazio esterno tutto l’anno in modo confortevole.

Con le Belle Pergole bioclimatiche sarà possibile creare una stanza all’aria aperta, che rappresenterà una perfetta prosecuzione della zona living.

Sotto la pergola bioclimatica potrete godere in pieno relax sia delle belle giornate estive protetti e riparati dal sole come pure delle più fresche serate d’autunno, al sicuro dal vento e dalla pioggia.

Pergole Bioclimatiche: Caratteristiche

Per vivere tra comfort ed eleganza gli spazi esterni, siano essi giardini o terrazzi, Belle Pergole vi propone le pergole bioclimatiche tradizionali e le pergole bioclimatiche retrattili.

Vediamo insieme le differenze tra questi due prodotti che rappresentano l’eccellenza in fatto di coperture per esterni. Le pergole bioclimatiche sono caratterizzate dall’automazione delle lamelle orientabili, che possono essere movimentate senza sforzo con un telecomando per schermare la luce del sole o proteggere dalla pioggia.

Le lamelle orientabili rappresentano un mix di tecnologia all’avanguardia e funzionalità senza eguali; dalla loro inclinazione è possibile regolare non solo l’intensità della luce (fino a schermarla totalmente) ma anche la quantità d’aria e di ventilazione sotto al pergolato.

Il prodotto di punta delle pergole in alluminio è rappresentato dalla bioclimatica retrattile che ha una copertura sempre a lamelle che si ritrae fino a scoprire totalmente la pergola.

Pergole bioclimatiche: non servono permessi

Decidere di installare una pergola bioclimatica retrattile in alluminio a casa propria risulta veloce perché è esente da permessi di installazione. A tal proposito esistono numerose sentenze che dichiarano come le pergole rientrano in quella che viene definita “edilizia Libera” dal momento che si tratta di strutture temporanee e facilmente amovibili. È questo il principio espresso dal Tar Lazio con la sentenza 12632/2017. I giudici hanno sottolineato che la pergola è una struttura destinata a rendere meglio vivibili gli spazi esterni delle unità abitative (terrazzi o giardini). Per la sua consistenza e le caratteristiche costruttive, non è “un’opera edilizia soggetta al previo rilascio del titolo abilitativo”.

Pergole bioclimatiche: ecco i motivi per acquistarle subito

Ma vediamo quali sono i motivi che potrebbero convincerti ad installare una pergola bioclimatica nella tua casa:

Il primo motivo, lo abbiamo introdotto poco sopra: nessun permesso se installi una pergola bioclimatica retrattile. Se state pensando di regalarvi una pergola bioclimatica questo è il momento giusto! Avere una pergola oggi è facile e non si perde tempo tra carte, scartoffie e documenti vari.

Il secondo motivo invece è più pratico: avere riparo dal sole. Inoltre l’ombra della pergola bioclimatica se addossata ad una parete di casa può anche ombreggiarla e rendere più fresca l’abitazione.

Hai un bar, ristorante o un hotel? Il terzo motivo ti potrebbe molto interessare. Installando una pergola bioclimatica potrai sfruttare al massimo lo spazio esterno e avere più tavoli dove accogliere più clienti, in previsione anche della bella stagione.

Il quarto motivo è legato al vostro gusto per l’arredo dell’outdoor che vi consente di trasformare il giardino o il terrazzo in una vera e propria stanza all’aperto dove poter giocare, mangiare, ospitare amici...

Se sei interessato alle pergole, Belle Pergole ti offre i servizi di progettazione e consulenza gratuiti. Questa fase è fondamentale, e dopo averti consegnato un preventivo di spesa che tiene conto di tutte le tue necessità, potrai scoprire il prezzo della pergola bioclimatica ed averla in tempi molto brevi.

Pergole bioclimatiche: prezzi

Esistono molte tipologie di pergole e, in base alle loro caratteristiche e performance si differenziano anche per costi.

Le pergole bioclimatiche rappresentano il top della loro categoria. Essendo prodotti altamente personalizzabili ma soprattutto fatti su misura, non è possibile dare un’unica valutazione economica perché il prezzo varia a seconda del prodotto che si acquista, dalle dimensioni e dagli optional che si scelgono come l’illuminazione a Led integrata nella lamelle che permette di prolungare la permanenza sotto alla pergola anche nelle ore notturne, o addirittura se si decide di sfruttare al massimo la pergola in alluminio installando sul perimetro chiusure laterali con sistemi a vetrate scorrevoli, dal design moderno e minimal che conferiranno al tutto leggerezza e luminosità.

Perché affidarsi a Belle Pergole

