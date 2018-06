Più sicurezza negli spettacoli e manifestazioni pubbliche: Cna organizza un corso

Per rispondere alle informazioni in materia di sicurezza ed ordine pubblico, Cna Formazione Forlì-Cesena sta organizzando un apposito percorso formativo dedicato al personale impiegato negli spettacoli ed in manifestazioni pubbliche. "L’epoca turbolenta nella quale viviamo ha spinto i vertici del Ministero ad attribuire, se possibile, un valore ancora più alto al concetto di sicurezza, in tutte le sue sfaccettature - ricordano dall'associazione di categoria -. Se da un lato le stragi terroristiche che hanno insanguinato diverse città europee, avevano dato il via ad una importante revisione delle misure preventive in occasione di spettacoli e manifestazioni sul suolo pubblico, ora la direttiva ministeriale diviene più organica, prevedendo una maggior preparazione per gli Operatori di Sicurezza, figure necessarie ogniqualvolta si decida di organizzare un evento. Queste figure sono indispensabili ed il loro percorso formativo prevede anche la partecipazione ad un corso finalizzato al “rischio d’incendio elevato” della durata di 16 ore, che preparerà all’esame di idoneità tecnica, al comando dei Vigli del Fuoco di Forlì".

“I contenuti del corso - afferma Riccardo Guardigli, responsabile di Cna Formazione Forlì-Cesena - spaziano dagli aspetti legati alla prevenzione del rischio, fino alle procedure da adottare in caso di allarme ed alle modalità di evacuazione e riguardano anche aziende per le quali è prevista la figura di addetto antincendio per rischio elevato”. “La nostra struttura - conclude Roberto Nini, presidente di Cna Formazione Forlì-Cesena - recepite le direttive del Ministero, è già in grado di soddisfare il fabbisogno formativo di chi opera nell’ambito dell’organizzazione di spettacoli e manifestazioni, mettendo a disposizione delle imprese e delle associazioni che lavorano in questo settore, i propri docenti, oltre alle aule ed alle strutture”. Per approfondimenti e informazioni di carattere logistico: Domenico Mantini, tel. 0543 473637 – email trasporto@cnaformazionefc.it