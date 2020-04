La pensione di maggio si ritira negli uffici postali su turni per lettera alfabetica

La pensione di maggio, che sarà accreditata a partire dal 27 aprile, si ritira su turnazioni per lettera alfabetica. "Nell’attuale fase di emergenza sanitaria, le nuove modalità di pagamento delle pensioni hanno carattere precauzionale e sono state introdotte con l’obiettivo prioritario di garantire la tutela della salute dei lavoratori e dei clienti di Poste Italiane - viene spiegato -. In questa fase, ciascuno è pertanto invitato ad entrare negli uffici postali esclusivamente per il compimento di operazioni essenziali e indifferibili, in ogni caso avendo cura, ove possibile, di indossare dispositivi di protezione personale; di entrare in ufficio solo all’uscita dei clienti precedenti; tenere la distanza di almeno un metro, sia in attesa all’esterno degli uffici che nelle sale aperte al pubblico".

Chi non può evitare di ritirare la pensione in contanti, nell’Ufficio Postale, dovranno presentarsi agli sportelli rispettando la turnazione alfabetica prevista dal calendario seguente: lunedì 27 aprile i cognomi dalla A alla B, martedì 28 aprile dalla C alla D, mercoledì 29 aprile dalla E alla K, giovedì 30 aprile dalla L alla P e sabato 2 maggio (mattina) dalla Q alla Z.

I cittadini di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali negli Uffici Postali, che riscuotono normalmente la pensione in contanti, possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro al loro domicilio, delegando al ritiro i Carabinieri. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito www.poste.it o contattare il numero verde 800 00 33 22.

Gli orari

Saranno aperti tutte le mattine, ad eccezione del primo maggio, gli uffici postali di Bertinoro, Fratta Terme, Castrocaro Terme, Civitella di Romagna, San Martino in Strada, Rocca San Casciano, Santa Sofia, Predappio, Galeata, Meldola, Modigliana, Forlì 9, Forlì 2, Forlì 3, Forlì 4, Forlì 5 e Forlì 6. L'ufficio postale di Villafranca, Cusercoli, Forlì 8 e Forlì 11 saranno aperti nelle mattinate di lunedì, martedì e mercoledì. L'ufficio postale di Voltre e di Ricò saranno aperti solo nella mattinata di mercoledì.

Forlì Centro, Forlì 7, Forlimpopoli saranno aperti sia al mattino che al pomeriggio dal lunedì al giovedì, mentre sabato solo al mattino. A Dovadola uffici postali aperti nelle mattinate di martedì, giovedì e sabato, mentre a Roncadello, Fiumana, Santa Maria Nuova e Terra del Sole nelle mattinate di giovedì e sabato. A Strada San Zeno l'apertura è programmata solo nella mattinata di lunedì, mentre a San Benedetto in Alpe e Corniolo l'apertrua è programmata per sabato mattina.

A Portico di Romagna l'ufficio postale sarà aperto nelle mattinate di lunedì e mercoledì, mentre a Tontola nella sola mattinata di giovedì. A Premilcuore uffici aperti nelle mattinate di martedì, giovedì e sabato, mentre a Tredozio nelle mattinate di lunedì e mercoledì.