Al Mercato contadino di viale Bologna torna 'Il Sabato del Villaggio' con l'agriaperitivo e il pranzo a km0

Al Mercato di Campagna Amica di Forlì, in viale Bologna 75, torna l’appuntamento con 'Il Sabato del Villaggio': dalle 8 alle 13 i cittadini-consumatori potranno non solo fare una vera spesa a Km0, ma anche comporre e gustare il proprio agriaperitivo o sedersi comodamente per assaporare un vero pranzetto contadino scegliendo tra le proposte gastronomiche create con i prodotti in vendita sui banchi degli agricoltori: dall'agri-tagliere, alla carne biologica della ‘bottega del manzo’, dal menù vegetariano ‘l'orto nel piatto’ al pesce del nostro Adriatico.

Un’occasione, dunque, per vivere un’esperienza gourmet all'insegna dei sapori della campagna locale, il tutto abbinato ad un calice di vino o ad un'ottima birra agricola. Il Mercato dei produttori è aperto martedì e sabato dalle 8 alle 13; giovedì dalle 15 alle 19; mentre il Punto Campagna Amica-Macelleria il lunedì, martedì e mercoledì dalle 8 alle 13 e dal giovedì al sabato dalle 8 alle 19.