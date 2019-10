Un agri-pranzo a km0 da paura. E la zucca sarà la protagonista

Un agri-pranzo da paura per festeggiare insieme il primo Halloween a km zero. A promuovere l’appuntamento gastronomico all’insegna dei sapori autunnali, in programma sabato, dalle 12.30 alle 14, i produttori agricoli che animano il Mercato di Campagna Amica di viale Bologna 75. Sarà la zucca la protagonista dei piatti che andranno a comporre lo speciale menù studiato per questo ‘Sabato del Villaggio’, il consueto momento dedicato al cibo contadino che ogni sabato consente al cittadino-consumatore sia di fare una vera spesa ad origine garantita (il Mercato è aperto per gli acquisti dalle 8 alle 14), sia di pranzare nel comodo ‘salottino’ del mercato (o di scegliere l’opzione ‘da asporto’ dato che tutte le pietanze possono essere ordinate e consumate comodamente a casa propria).

Questo il menù: come primo una vellutata di zucca con crema di yogurt con timo e cubetti di pane croccante; come secondo bocconcini di pollo marinate alle erbe e insalata autunnale con semi di zucca; e "dolcetto scherzetto" ciambella romagnola con crema pasticcera e chips di zucca candita. Il Mercato dei produttori è aperto martedì e sabato dalle 8 alle 14; giovedì dalle 15 alle 19; mentre il Punto Campagna Amica-Macelleria il lunedì, martedì e mercoledì dalle 8.30 alle 13; dal giovedì al sabato dalle 8.30 alle 19.