A pranzo con gli agrichef: appuntamento con i speciali piatti della nonna

Secondo appuntamento martedì con ‘A pranzo con l’Agrichef’, nuovo format gastronomico lanciato dal Mercato di Campagna Amica di viale Bologna 75, a Forlì. Ai fornelli, dalle 12.30 alle 14, Fabio Della Chiesa, vero cuoco contadino che ha conservato i sapori antichi del passato e che preparerà uno speciale menù gourmet proponendo i piatti della nonna, grandi classici della nostra tradizione rurale realizzati con i prodotti agricoli in vendita sui banchi del mercato (aperto per la vostra spesa locale e genuina sin dalle 8 del mattino). Dalle 12.30 alle 14 sarà, dunque, possibile pranzare a prezzo fisso con un menù che comprenderà un primo, un secondo, più una birra agricola o un calice di vino del territorio.

Gli agrichef di Campagna Amica portano, dunque, la loro esperienza al servizio dei consumatori e del Mercato agricolo di viale Bologna, cuore della realtà contadina di Forlì nonché primo avamposto delle tradizioni agrituristiche in città. Queste le proposte del giorno (anche da asporto): tagliolini al ragù bianco di coniglio con ricotta di bufala stagionata; tagliata di porcellino marinata alle erbe, ristretto di sangiovese e scalogno; e parmigiana di cavolfiori alle mandorle

Della Chiesa è titolare dell’azienda agrituristica Punto Zero di Cesena. Presidente dell’Associazione Terranostra Provinciale, Della Chiesa ha lavorato in qualità di chef per 10 anni nelle cucine di Casa Artusi per poi dedicarsi, dal 2018, all’agriturismo Punto Zero, nato a fianco dell’omonima azienda agricola in cui, da anni, collabora col padre. Agrichef da un anno, Della Chiesa ha partecipato al progetto ‘Mare Vivo’ promosso da Coldiretti Impresa Pesca e Ministero dell’Agricoltura creando prelibati piatti di pesce che rispettano la tradizione romagnola ed aiutano a meglio comprendere la stagionalità del pescato. Anche lui, come la collega Sandri, è reduce dal successo del Villaggio Coldiretti di Bologna, terza esperienza di rilievo al fianco del Presidente nazionale Terranostra Diego Scaramuzza. La sua struttura agrituristica, nelle campagne cesenati, è aperta tutto l’anno su prenotazione.

Il Mercato dei produttori è aperto martedì e sabato dalle 8 alle 13; giovedì dalle 15 alle 19, mentre il Punto Campagna Amica-Macelleria lunedì, martedì e mercoledì dalle 8 alle 13 e dal giovedì al sabato dalle 8 alle 19.