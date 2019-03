Predappio, nuovo appuntamento con Gen Talk: i giovani di Cna in visita ad Antaridi

Terzo appuntamento del ciclo Gen Talk, che Cna Giovani Imprenditori Forlì-Cesena ha promosso, in collaborazione con Cna Industria, per favorire lo scambio con imprenditori con esperienza, che gestiscono imprese strutturate e di successo. L’incontro si terrà giovedì alle 11 ad Antaridi, in via B. Partisani 8, a Fiumana di Predappio, che opera nei settori dell’elettrotecnica civile ed industriale, degli impianti ad energie rinnovabili e della supervisione e controllo da remoto.

"Il successo di una impresa - afferma Michele Donati, presidente di Cna Giovani Imprenditori Forlì-Cesena - non è mai un fatto occasionale ma dipende da vari fattori, tra i quali la lungimiranza imprenditoriale, la bontà del prodotto/servizio, la scelta del relativo mercato e la capacità gestionale complessivamente intesa. A ben vedere, sono tutte variabili che non si imparano sui libri ma con l’esperienza ed è proprio per ascoltare ed imparare da chi è riuscito ad ottenere solidità e successo aziendale, che abbiamo programmato questo ciclo di incontri".

Dopo gli incontri che si sono tenuti alla T-Consulting (Forlì) e alla Puntoart (S. Mauro Pascoli) si proseguirà il 7 maggio a Sarsina all’azienda Cangini Benne. Gli incontri sono gratuiti, per approfondimenti e iscrizioni contattare la responsabile di Cna Giovani Imprenditori Laura Navacchia (tel. 0547 365919 – email laura.navacchia@cnafc.it).