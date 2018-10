Predappio, quarto incontro di Confartigianato per far conoscere le novità per le imprese

Nuovo appuntamento promosso da Confartigianato per le imprese. Mercoledì a Predappio, nella sala Europa del Teatro Comunale, a partire dalle 17.30, si terrà l’incontro dedicato a fatturazione elettronica, privacy e gestione dei rifiuti. Come spiega Francesco Bandini, responsabile del servizio fiscale, tra i relatori dell’incontro, “l’Agenzia delle Entrate ha assicurato piena collaborazione per ridurre gli oneri connessi alla fatturazione elettronica. Tuttavia, la Confederazione, in questi mesi, ha continuato a impegnarsi non solo sul fronte dei servizi alle aziende, ma anche nella battaglia per ottenere semplificazioni significative nelle procedure per attuare il nuovo obbligo".

Proprio le modifiche sollecitate da Confartigianato sono state recepite dal decreto fiscale appena varato dal Governo. I correttivi dovranno essere introdotti dall’Agenzia per rendere la nuova disciplina più snella e veloce. Come chiarito anche dal vicesegretario forlivese, Marco Valenti, "il mondo imprenditoriale è stato investito da una serie di mutamenti che coinvolgono lo stesso sistema associativo. Il nostro impegno è volto a tutelare la micro e piccola impresa, sempre nell’ambito della legalità. Ci siamo confrontati con i rappresentanti delle istituzioni per chiedere l’alleggerimento degli oneri previsti per le aziende, tuttavia, a fronte di un quadro normativo definito, operiamo come partner dell’imprenditore, contribuendo a ridurre l’impatto dell’innovazioni obbligatorie previste".