La "migliore idea per il futuro" è di un'agenzia viaggi di Forlì: premiazione ad Istanbul

Si è svolta ad Istanbul dal 6 al 9 febbraio scorso, la convention nazionale di "Welcome", il network che raggruppa oltre 1.100 agenzie viaggi italiane. Nel corso della manifestazione, svoltasi presso il prestigioso Convention Centre di Istanbul, Gianluca Ramilli, titolare di Ramilli Viaggi & Consulenze, è stato premiato per “La migliore idea per il futuro”.

Il premio è stato assegnato grazie al progetto presentato di fronte a stampa, autorità locali e oltre 1.000 addetti ai lavori.

"Il documento descrive il metodo lavorativo e di servizio al cliente attuato da Ramilli Viaggi & Consulenze presso la nuova sede attiva da 3 anni in via Porta Cotogni n° 23; metodo che prevede il concetto del #Noipervoi come servizio H24 al cliente, e #Consulentiperchiamaviaggiare, ovvero un servizio di consulenza sia per il viaggiatore turistico che per affari, fornito grazie ai numerosi anni di esperienza sul campo" si legge in una nota

Ma ciò che ha letteralmente conquistato la platea è stato il servizio presentato come “la nostra stretta di mano/humatouch”, rivelatosi vincente in un mondo che si basa sempre meno sul contatto umano, e che in un ambito come quello dei viaggi, richiede sempre più consulenza e selezione dei servi forniti, così come è stato molta apprezzata la disponibilità di ricevere i clienti su appuntamento ad ogni ora.