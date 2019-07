Nella busta paga di luglio un premio per gli operai del settore tessile, abbigliamento e chimico

Con la retribuzione del mese di luglio, la maggioranza dei lavoratori del territorio di Forlì, operanti nelle aziende artigiane del settore "Tac" (tessile, abbigliamento, calzature e lavanderie) e del settore "Chimica" (chimica, gomma, plastica e vetro), si vedranno riconoscere in busta paga una cifra aggiuntiva alla retribuzione "una- tantum", erogata grazie all’accordo regionale sottoscritto a maggio del 2019 fra Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil Regionali e le associazioni datoriale delle aziende artigiane (Cna, Confartigianato, Claai).

Lo rendono noto i sindacati, specificando che "il premio è legato ad indicatori che leggono parametri del fatturato del 2018 e la redditività collettiva della forza lavoro". "Il premio - viene aggiunto - deve essere erogato da tutte le aziende artigiane che non hanno comunicato, entro il 30 giugno, alle organizzazioni sindacali territoriali, il mancato raggiungimento dei parametri così come previsto dal suddetto accordo". I sindacati invitano tutti i lavoratori "a verificare l’erogazione di quanto spettante e a rivolgersi alle stesse per chiarimenti ulteriori o maggiori verifiche".