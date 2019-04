Valorizzazione della produzione vitivinicola locale: al Vinitaly premiato ristorante forlivese

Come ormai da tradizione, anche in questo Vinitaly si è tenuta la cerimonia di consegna del riconoscimento del Premio “Carta Canta”, rivolto ai gestori di ristoranti, enoteche, bar, agriturismi, hotel e stabilimenti balneari in Emilia Romagna, in Italia o all’estero che propongono un assortimento qualificato di vini regionali all’interno dei propri menù. C'è anche un ristorante forlivese che hanno ottenuto il premio "Carta Canta".

Si tratta della Cantina di via Firenze di Forlì. "Un riconoscimento importante - afferma Ambrogio Manzi, drettore di Enoteca Regionale Emilia Romagna che ha istituito il premio alcuni anni fa - che da anni testimonia l'impegno e la volontà di promuovere e valorizzare la produzione vitivinicola regionale da parte degli operatori del settore ristorativo. Veicolo straordinario che come Enoteca ci teniamo ogni anno a riconoscere".