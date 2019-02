Assunzioni e sviluppo di talenti: l'impegno sul lavoro premia l'Electrolux

Nuovo prestigioso riconoscimento per l'Electrolux, che, per l’ottavo anno consecutivo, è stata certificata Top Employer Italia. Inoltre per il primo anno in assoluto anche Top Employer Europe, grazie alla certificazione ottenuta anche in Francia, Germania, Spagna e Regno Unito. La certificazione conferita dal Top Employers Institute è il risultato di una ricerca svolta con metodologia indipendente e su dati oggettivi, che ha riconosciuto le qualità di Electrolux nelle condizioni di lavoro offerte ai dipendenti, nei processi di formazione e sviluppo diffusi a tutti i livelli aziendali e nelle strategie di gestione Hr.

“Questa certificazione ci posiziona tra i migliori in ambito Hr, confermando l’impegno del Gruppo nella gestione e valorizzazione delle Risorse Umane”, dichiara Ruben Campagner, country Hr Manager di Electrolux Italia. “Un impegno che si concretizza nelle attività di sviluppo personale e professionale che offriamo ai nostri talenti, nel supporto alla digitalizzazione, nell’offerta di nuove modalità di lavoro - come lo smart working - e di servizi alla persona attraverso un piano welfare all’avanguardia. Grazie a obiettivi condivisi, collaborazione, trasparenza e coinvolgimento continuiamo con successo la nostra strada per diventare una High Performance Learning Organization”.

Il Top Employer Institute è un ente internazionale che dal 1991 valuta e premia l’eccellenza delle condizioni di lavoro messe in atto dalle aziende per i propri dipendenti attraverso una ricerca svolta con metodologia indipendente e su dati oggettivi che determina il raggiungimento degli standard richiesti per ottenere il marchio di qualità Top Employer. Il processo per l’ottenimento della certificazione è rappresentato da un'analisi approfondita in 10 ambiti HR: "strategia di sviluppo dei talenti", "pianificazione della forza lavoro", "acquisizione di talenti", "processi di assunzione", "formazione e sviluppo", "gestione delle performance", "sviluppo della leadership", "gestione dei processi di carriera e successione", "retribuzione e benefit" e "cultura aziendale".