"Elettronica di Consumo", Unieuro premiata al Netcomm E-commerce Award 2018

L'app per smartphone e tablet di Unieuro premiata al Netcomm E-commerce Award. La cerimonia è avvenuto mercoledì scorso a Milano. "Siamo molto orgogliosi di ricevere per il secondo anno consecutivo un riconoscimento importante come questo - sottolinea Enzo Panetta, Digital Marketing & Innovation Director di Unieuro - soprattutto perché per la prima volta in questa categoria viene premiata una App. La strategia di omnicanalità che Unieuro persegue si consolida anche attraverso questa applicazione, che garantisce ai consumatori un’esperienza di acquisto veramente libera e integrata. Il conferimento del Netcomm E-commerce Award è un’ulteriore conferma del fatto che abbiamo scelto la strada giusta, così come il consenso dimostrato in pochi mesi dagli utenti attraverso i moltissimi download".