Innovazione verso la trasformazione digitale: azienda forlivese premiata ai "Romagna Awards Milano Finanza"

La prima edizione dei Milano Finanza Romagna Awards incorona Romagna Tech come la migliore realtà del territorio nel settore Industry 4.0, per essersi distinta nel percorso verso la trasformazione digitale, innovando processi e capitale umano. Il riconoscimento è stato consegnato nelle mani del presidente Enrico Sangiorgi. Dieci le categorie di premi assegnati: Industry 4.0; Start up e futuro; Smart up; Champion Enterpise; Imprese Giovanili; Responsabilità Sociale d’Impresa; Workers Buyout; Family Enterprise; Cultura per l’impresa; Premio alla Carriera. Riconoscendo "la qualità intrinseca del tessuto imprenditoriale della regione", con Romagna Awards MF-Milano Finanza ha inteso premiare le aziende, istituzioni e professionisti che "hanno saputo raggiungere livelli di eccellenza puntando su formazione, ricerca e innovazione, oltre che sulle capacità di produrre servizi e prodotti all’avanguardia".