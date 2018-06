Innovazione e leadership: prestigioso riconoscimento per un'azienda forlimpopolese

La Fpe di Forlimpopoli, azienda specializzata in attività promozionali di marketing, ha ricevuto il riconoscimento di "Eccellenza dell’anno Innovazione e Leadership per i Servizi di Marketing Integrato in Italia". La cerimonia si è svolta nel corso dell’annuale premiazione di Le Fonti Awards, nella cornice di Palazzo Mezzanotte a Milano, sede della Borsa. "Questo premio giunge a quasi due anni dall’apertura della nuova sede di Fpe e mi trova davvero emozionata ed orgogliosa - commenta Sara Fusco, presidente di Fpe e figlia del fondatore Giuseppe Fusco -. Quando a luglio del 2016 ho tagliato quel nastro, avevo in testa proprio questo, cioè creare un laboratorio sistemico, un’organizzazione in grado di esprimere efficaci risposte out of standing attraverso un modello operativo che promuove “responsabilità diffusa” e capacità di lavorare in team di professionisti multidisciplinari, accomunati da metodologie di lavoro e sostenute da vere e proprie partnership con importanti agenzie e società di consulenza. La nuova sede è stata un passaggio cruciale per crescere ed innovarsi, in un settore come quello del marketing e delle promozioni che richiede grande consapevolezza e sempre nuovi paradigmi con cui sviluppare idee e progetti. “Andate sempre avanti!” è un’esortazione che mio padre mi ha consegnato e mi accompagna ogni momento. Tutto è fatto per il futuro e tutto ha necessità di cambiare ed evolvere per potersi sviluppare: questo Premio è un riconoscimento a tutta la squadra Fpe che si migliora ogni giorno, accettando le grandi sfide e del mercato e dei nostri clienti".