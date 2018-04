Presentate ai tour operator internazionali le eccellenze del territorio forlivese

In occasione della ventitreesima edizione della Borsa Regionale del Turismo, Romagna Full Time ha presentato le eccellenze offerte dal territorio forlivese. Nel percorso proposto nell'educationl tour destinato ai borghi, che ha visto il coinvolgimento di Confguide Forlì Cesena e la Strada dei Vini e dei Sapori di Forlì Cesena, sono state inserite le visite guidate a Bertinoro e a Forlimpopoli, in particolare Casa Artusi in cui è stata organizzata anche la degustazione dei prodotti tipici del territorio e non poteva inoltre mancare una visita e degustazione in una cantina vinicola.

L’appuntamento 2018 ha ospitato 73 tour operator (il 70% nuovi rispetto all’anno scorso) provenienti da 30 paesi che operano sia su mercati di lungo raggio sia sui mercati europei più consolidati: tra questi, Nord America (12 da Stati Uniti e Canada), Medio Oriente (7 da Arabia Saudita, Emirati Arabi, Kuwait e Libano), Russia (4), Brasile (3), India (1) ed Europa (13 da Germania e Austria). Gli altri buyer provengono da Bielorussia, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Francia, Ungheria, Irlanda, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina e Regno Unito. Dalla prima edizione ad oggi hanno preso parte al Buy Emilia Romagna oltre 3.000 buyer internazionali e più di 2.500 operatori turistici regionali che hanno reso possibile oltre 50.000 incontri d’affari. In questi anni sono stati organizzati, con i buyer presenti nelle diverse edizioni, oltre 250 educational tour che hanno fatto conoscere tutte le eccellenze turistiche emiliano romagnole.