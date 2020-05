Riparte il mercato dell'auto, la nuova vettura Land Rover viene presentata in diretta streaming

Ai tempi del Coronavirus, nell'impossibilità di poter gestire assembramenti di persone, anche le presentazioni delle auto si adattano alla situazione. Per questo la concessionaria Romagnauto organizza il lancio di una nuova auto in streaming. Si tratta della nuova Land Rover Defender, che potrà essere conosciuta lunedì 25 maggio alle 19.30 sul sito e i social media della concessionaria con sede a Forlì e a Cesena. L’evento, visibile sul sito www.romagnauto.it e sui canali Facebook e Instagram della concessionaria, vede la partecipazione del direttore vendite Jaguar Land Rover Italia Andrea Mancini.

“Abbiamo scelto di organizzare l’evento in live streaming per mostrare a tutti gli appassionati le grandi potenzialità di questa vettura", commenta Matteo Reggiani, Amministratore Delegato di Romagnauto, concessionaria Volvo, Jaguar e Land Rover con sede a Forlì e a Cesena. E prosegue: “In questo particolare momento storico pensiamo sia fondamentale curare al massimo l’interazione con i clienti, che grazie al live streaming potranno vivere un evento virtuale a tutti gli effetti e scoprire le caratteristiche della nuova Defender targata Land Rover”.

Con due versioni della carrozzeria, sei modelli e quattro pacchetti di accessori per adattarsi alla personalità e allo stile di vita del guidatore, la nuova Defender è leggera, ottimizza i consumi e offre il sistema di infotainment più avanzato e intuitivo di sempre. Una macchina da provare e da vivere al 100% sia in città che offroad. L’appuntamento con il lancio della nuova Land Rover Defender è lunedì 25 maggio alle 19.30 sul sito www.romagnauto.it, sulla pagina Facebook @RomagnautoJaguarLandRover e sulla pagina Instagram @romagnautojlr. L’evento è realizzato da Free Event Entertainment & Production, agenzia con sede a Milano e a Faenza tra i leader nel settore per i lanci di prodotto automotive.