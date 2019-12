Prestigioso riconoscimento per una campagna di comunicazione ad Integra Solutions

Integra Solutions si conferma protagonista nel mondo della comunicazione: nell’ambito del Premio “L’Italia che comunica” assegnato da "Una – Aziende della Comunicazione Unite" (l’associazione italiana degli operatori del settore), l’agenzia forlivese si è infatti aggiudicata un prestigioso riconoscimento per il progetto di comunicazione per la filiale italiana di Vetoquinol, primaria azienda farmaceutica veterinaria nel mondo, con sede nel forlivese. Ad essere premiata nella categoria riservata alla comunicazione digitale è una campagna di comunicazione per il lancio di "New Flexadin Advanced", un’innovativa soluzione contro l’osteoartrite del cane.

Per promuoverla, gli specialisti dell’agenzia guidata da Francesco Ferro hanno costruito un progetto integrato e multichannel di inbound marketing che vede al centro un sito internet dedicato. "Lavorare con una realtà come Vetoquinol - spiega Francesco Ferro, Ceo di Integra Solutions - rappresenta per noi un’opportunità importante: da un lato, è una delle prime 10 aziende farmaceutiche veterinarie al mondo, una multinazionale presente direttamente in 25 Paesi; dall’altra è un’impresa con sede nel territorio, con un management con cui abbiamo potuto stabilire un rapporto diretto. Inoltre, quello farmaceutico e veterinario è un settore particolare e, se vogliamo, delicato: l’approccio ‘naturale’ della soluzione proposta da Vetoquinol ci è sembrato, da questo punto di vista, particolarmente interessante".