Dopo i ribassi tornano a crescere benzina e diesel: la mappa dei prezzi

Stop ai ribassi sulla rete carburanti. L’impennata delle quotazioni, trainata dal prezzo del petrolio, ha interrotto la serie di interventi in discesa degli ultimi giorni. In base all’elaborazione di Quotidiano Energia comunicati dai gestori all’Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,634 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da 1,634 a 1,650 euro/litro (no-logo a 1,617). Il prezzo medio praticato del diesel è a 1,507 euro/litro, con le compagnie che passano da 1,507 a 1,519 euro/litro (no-logo a 1,491). Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è di 1,757 euro/litro, con gli impianti colorati che vanno da 1,728 a 1,830 euro/litro (no-logo a 1,660), mentre per il diesel la media è a 1,633 euro/litro, con i punti vendita delle compagnie da 1,619 a 1,707 euro/litro (no-logo a 1,534). Il Gpl, infine, va da 0,654 a 0,667 euro/litro (no-logo a 0,639).

A Forlì, per quanto concerne la verde, secondo quanto emerge dal portale "Prezzi Benzina", al primo posto per convenienza c'è il distributore Repsol (modalità servito) lungo la Tangenziale ed Energia Fluida (modalità self) in via Ravegnana con 1,539 euro per litro. Seguono il Q8 di viale Roma (modalità self), l'Eni di via Campo di Marte e via Ravegnana (self) e il Tamoil di viale Bologna (modalità servito) con 1,579 euro per litro. Segiono il distributore Q8 di viale Italia con 1,589 (modalità self) e l'Ip di Largo Porta San Chiara (modalità servito) con 1,559 euro per litro. Per quanto concerne il diesel, al primo posto per convenienza c'è il distributore Repsol (modalità servito) lungo la Tangenziale (modalità servito) ed Energia Fluida (modalità self) in via Ravegnana con 1,429 euro per litro. C'è poi il Robgas Carburanti (modalità self) in via Ravegnana con 1,439 euro per litro e l'Esso di via Ravegnana con 1,459 (modalità self). All'Eny Self di via Ravegnana, così come alla Tamoil (modalità servito) di via Bologna il prezzo è di 1,469.