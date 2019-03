Brevetto innovativo, ecologico: l'imballaggio "made in Forlì" vince il primo premio

Il consorzio forlivese Bestack è stato premiato a Roma da Comieco (il Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo di carta e cartone) per l’innovazione e la sostenibilità dell'imballaggio “Attivo!”, il packaging in cartone ondulato che allunga la vita di scaffale di frutta e verdura e riduce gli sprechi. Si parla potenzialmente di 800 mila tonnellate di ortofrutta all’anno salvate dalla spazzatura grazie a questa speciale confezione, che si aggiudica la medaglia d'oro alla prima edizione del Bando Invenzioni di Comieco Factory, dedicato alle imprese produttrici e utilizzatrici di imballaggi cellulosici impegnate nello sviluppo di soluzioni sempre più smart e green.

La confezione in cartone ondulato è nata da un brevetto che il consorzio forlivese - che riunisce i produttori italiani di imballaggi in cartone ondulato per ortofrutta - ha messo a punto insieme all’Università di Bologna, dopo 7 anni di studi e ricerche. Bestack il 20 marzo a Roma si è aggiudicato la medaglia d’oro alla cerimonia di premiazione della prima edizione del bando, per un premio del valore di 20 mila euro. La giuria ha scelto di mettere sul podio l’imballaggio Attivo! per “il livello di innovazione e l’esempio efficace di prevenzione dell’impatto ambientale lungo tutta la filiera”. Il premio è stato consegnato al consorzio da Loredana Guglielmetti, dirigente della Divisione “Brevetti nazionali, europei e domande internazionali di brevetto” dell’Ufficio Italiano Brevetti e marchi del Ministero dello Sviluppo Economico.

I criteri di selezione della giuria sono stati molteplici: dal risparmio della materia prima e l’impiego di materia prima riciclata nella realizzazione del pack, alla semplificazione del sistema di imballo e del suo riciclo, sino all’ottimizzazione logistica o dei processi produttivi per ridurre sprechi e consumi energetici. L’innovazione dell’imballaggio Attivo! di Bestack è rappresentata dalla sua capacità di allungare la vita di scaffale dei prodotti ortofrutticoli: se conservati nella speciale confezione di Bestack, questi guadagnano fino a 48 ore di freschezza in più rispetto ai prodotti ortofrutticoli conservati in tipologie tradizionali di imballaggio.

“Siamo orgogliosi di questo premio, il secondo che vinciamo nel giro di pochi mesi per l’innovazione messa in campo nella lotta allo spreco alimentare”, esordisce con soddisfazione il presidente di Bestack Piero Attoma, facendo riferimento anche al premio Vivere a Spreco Zero 2018 attribuito al consorzio a novembre scorso da Last Minute Market, che ha scelto l’imballaggio Attivo! come soluzione più virtuosa nella categoria imprese. “Un riconoscimento – gli fa eco il direttore di Bestack Claudio Dall’Agata - che premia sette anni di studi e di ricerche, e che dimostra come l’approccio strategico vincente sia quello di ragionare anche in ottica consumer. Uno degli aspetti che oggi hanno portato sul podio il nostro imballaggio è il suo carattere ‘democratico’. Il brevetto, infatti, è utilizzabile da tutti i soci di Bestack, che complessivamente valgono il 95% della produzione italiana di imballaggi in cartone ondulato per ortofrutta. E i suoi benefici vanno a vantaggio di tutta la filiera ortofrutticola, qualificando il prodotto e rendendolo più sostenibile. Un minor spreco è un beneficio per tutti, anche e soprattutto per il consumatore finale, che acquista frutta e verdura che restano buone per più tempo”.