Privacy, cosa cambia con l’adozione del regolamento europeo: se ne parla in un incontro

Martedì alle 17.30 nella sala Convegni di Confartigianato Forlì in via Alfredo Oriani, si terrà un incontro sul nuovo regolamento della privacy. La scadenza del 25 maggio, ormai prossima, impone alle imprese e alle amministrazioni pubbliche di adeguare, dal punto di vista informatico e organizzativo, il trattamento dei dati. Il nuovo regolamento Privacy europeo richiede una serie di requisiti e adempimenti che, se correttamente affrontati, risultano facilmente percorribili e alla portata di tutti.

Per consentire agli imprenditori un approfondimento sul tema, Retigest (partner di riferimento per la gestione delle Reti in Romagna), Confartigianato Forlì e FlashStart (specializzata nel filtraggio e sicurezza delle reti) hanno organizzato l’incontro conoscitivo gratuito e aperto a tutti. Interverranno Marco Valenti, responsabile privacy Confartigianato Forlì, Giorgio Sbaraglia, consulente aziendale per la Sicurezza Informatica, Francesco Collini, Ceo di FlashStart Internet Protection e presidente Retigest, Pier Luca Melloni, IT manager e amministratore delegato Retigest.

Proprio Valenti spiega “sono stati mantenuti alcuni punti chiave, tuttavia è indispensabile sottolineare le importanti novità apportate, come il diritto all’oblio e la portabilità dei dati, le notifiche di violazione agli utenti e alle autorità nazionali, le modalità di accesso ai propri dati personali e la possibilità per le imprese di rivolgersi a un’unica autorità di vigilanza. Le regole introdotte vogliono adattare la legislazione vigente alle nuove tecnologie e all’uso sempre più diffuso di internet. I dati presenti nella rete sono in continuo aumento e molteplici le connessioni tra i diversi Paesi del mondo, per questo è stata regolamentata la diffusione di dati personali anche all’esterno dell’Unione Europea.”

Un appuntamento da non mancare per prepararsi correttamente alla nuova normativa.