Progettazione giardini online: un nuovo servizio per combattere la noia della quarantena

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

Lo studio di progettazione paesaggistica di Forlì DipintoSucci ha sviluppato in questi giorni un servizio di progettazione online, che vi permetterà di progettare il vostro giardino comodamente da casa vostra. Per i titolari, Marica e Domenico, la speranza è nelle piante che ci aiuteranno a distrarci rendendo questo momento meno difficile. Bastano dai 3-5 minuti di esposizione alla vista di un paesaggio dominato da alberi e fiori per iniziare ad abbattere i livelli di stress, ansia, rabbia o dolore e entrare in uno stato di rilassamento. I titolari affermano: "‘Una progettazione accurata ti permetterà di fare scelte consapevoli e di utilizzare gli spazi del tuo giardino al meglio. Ti chiariremo le idee comprendendo le tue esigenze. E grazie alla scelta accurata di piante, materiali e suddivisione degli spazi avrai un giardino da goderti tutto l’anno! Anche quando questo Corona-Virus sarà solo un amaro ricordo. La progettazione online è molto semplice e potrete ricevere il vostro progetto direttamente su Smartphone, Tablet o Pc e riguardarlo ogni volta che vorrete". Finita la fase di progettazione vi saranno recapitati piante e fiori direttamente a casa vostra con una breve guida su come realizzare il vostro giardino. Per approfondimenti sulle modalità e tariffe: https://www.dipintosucci.com/blog/antidoto-contro-la-noia-progetta-il-tuo-giardino-online/

Gallery