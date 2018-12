Progetto Co-nnectivity, le imprese si incontrano per parlare di lavoro e qualità della vita

Qualità della vita, felicità, miglioramento delle condizioni di lavoro, creazione di nuove imprese responsabili, sono stati i temi su cui si è concentrato il progetto Co-nnectivity nel 2018. I risultati del progetto, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna e coordinato dalla Camera di commercio della Romagna, sono stati illustrati a imprese, cittadini e istituzioni giovedì nella sala Bonavita della sede camerale di Forlì. In particolare, è emerso come in Romagna e più precisamente nel distretto produttivo di San Mauro Pascoli imprese istituzioni e lavoratori stiano costruendo un “distretto della felicità” in cui è possibile coniugare lavoro ed esigenze personali e disporre di quel tempo preziosissimo da poter dedicare a se stessi agli affetti o alla comunità.

La bontà dell’iniziativa, sostenuta dalla Camera di commercio, è testimoniata dal Premio Innovatori Responsabili, bandito ogni anno dalla Regione Emilia-Romagna e che ha visto nel 2018 il progetto trionfare nella categoria Pubbliche Amministrazioni. È stata presentata, inoltre, l’esperienza del progetto Primo Miglio, che ha come obiettivo quello di facilitare percorsi imprenditoriali di imprese che fin dal loro nascere sappiano coniugare il fare impresa con profitto e l’essere socialmente responsabili e innovative. Un percorso che nel 2018 ha permesso di sviluppare e ascoltare nuove proposte imprenditoriali, e di favorirne lo sviluppo di alcune.

Importanti le testimonianze di alcune delle sette imprese di Forlì-Cesena e Rimini che hanno partecipato ad un percorso di valutazione della gestione della responsabilità sociale e di come ciascuna stia già realizzando in modi e forme diverse importanti innovazioni responsabili. Nel corso dell’incontro sono state date anche alcune anticipazioni rispetto alle attività 2019 e alle collaborazione attive a livello locale ed europeo. Il segretario generale della Camera di commercio della Romagna, Antonio Nannini, ha poi consegnato gli attestati alle imprese (Top Automazioni di Rimini, Aeffe di Rimini, Italian Exhibition Group di Rimini, Pieri di Cesena, Reintegra di Forlì, Consorzio Sociale Romagnolo di Rimini, Macro Società Cooperativa di Cesena), che hanno partecipato al percorso di valutazione della gestione della responsabilità sociale.

I lavori si sono conclusi con l’intervento di Paola Alessandri, funzionaria della Regione Emilia-Romagna che ha illustrato il quadro delle iniziative attivate sulla medesima tematica su tutti gli altri territori coinvolti e condiviso una visione sul futuro dell’iniziativa. Al temine, i partecipanti hanno potuto proseguire le riflessioni in modo informale e conviviale, perché, richiamando quanto detto da Carlo Lucarelli, in un recente video sulle qualità dell’essere emiliano-romagnoli: “se in altri posti menti e cervelli si incontrano e dialogano nei salotti, da noi, invece, lo si fa in cucina”.