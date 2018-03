Cna, con "Detto, Fatto!" un approccio innovativo al mondo della scuola

Dopo decenni di esperienza, ecco un progetto organico per promuovere la cultura d’impresa e stimolare nei giovani l’orientamento al lavoro autonomo: dalla continuità con le iniziative degli scorsi anni ("Detto, Fatto!" nelle scuole primarie e Scuola Artigianato, nelle medie inferiori), Cna Forlì-Cesena si cimenta in un programma volto alla disseminazione di cultura d’impresa nelle scuole dei diversi ordini e grado, affidato a Cna Formazione, società del sistema Cna. Il primo blocco del progetto vedrà coinvolti gli istituti primari di Forlì, Cesena, delle Colline forlivesi, Cesenatico, S. Mauro Pascoli e Savignano. In totale parteciperanno quasi 6.000 alunni. "In sintesi, “Detto, fatto! A scuola con Cna” valorizza in classe il “saper fare” artigiano, realizzando interessanti laboratori a tema specifico - afferma Lorenzo Zanotti, presidente di Cna Forlì-Cesena -. Oggetto di questo percorso è “Il Made in Italy: valore economico, sociale, etico”, per fornire ai ragazzi la conoscenza del prodotto autentico italiano, che è il frutto del lavoro artigianale, dei saperi tramandati, dell’intreccio di imprenditorialità, creatività ed etica".

Laboratori Artistici

- La stampa a ruggine, a cura di Il Guado di Elena Balsamini – Forlì e Roberta Braghittoni – Cesenatico

- Decoriamo la ceramica, a cura di Studio AD di Angeliki Drossaki – Forlì

- A scuola di mosaico, a cura di Studio AD di Angeliki Drossaki – Forlì

- Le luci nel mondo romano, a cura di Cecilia Milantoni – Cesena

- I pittori delle caverne, a cura di Cecilia Milantoni – Cesena

Laboratori Alimentari

- Il mio orto: sono un piccolo agricoltore, a cura di La Formica e la Cicala di Sergio Ceccarelli – Forlì

- Il pane, i maestri fornai a cura di Panificio Bassini Camillo (con partner CR Bus e Betti srl) – Predappio

- Il pane, visitiamo un panificio, a cura di Fratelli Bassini 1963 (con partner CR Bus) – Forlì

- Il formaggio – visitiamo un caseificio, a cura di Caseificio Mambelli (con partner CR Bus) S. Maria Nuova

Laboratori della Moda

- Gioielli che passione, a cura di Artefatti di Claudia Dall’Agata – Forlì

- Le trame di lana, a cura di Momini – Forlì

- Lavoriamo la pelle, a cura di Roberta Alessandri, Smarth Leather – S. Mauro Pascoli e Marco Gabbanini – Cesenatico

- Atelier piccoli sarti – a cura di Silvia Cavina – Mondo Soft – Castrocaro Terme

Le officini digitali

- Bee bot, a cura di Michele Donati, Radioforniture Romagnole – Forlì e GM Informatica - Forlì