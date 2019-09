Cambiamenti Cna, premio per le nuove imprese: scadenza prorogata al 30 settembre

Ormai è noto che il Premio Cambiamenti rientra tra gli eventi di spicco del mondo delle startup e anche quest’anno, l’iniziativa di Cna a favore delle migliori neo imprese italiane vede numerose adesioni sul nostro territorio. Il tempo per iscriversi non è ancora terminato, dato che la scadenza è stata prorogata fino al 30 settembre. L’obiettivo è quello di riconoscere il merito e offrire occasioni di confronto e visibilità, mostrando ogni giorno il meglio che l’Italia ha da offrire e rendendo il Paese competitivo.

"Siamo a fianco degli aspiranti imprenditori ed abbiamo messo a punto una serie di soluzioni ad hoc per loro - racconta il presidente di Cna Forlì-Cesena Lorenzo Zanotti -. Sul supporto alla nuova imprenditoria, da sempre, sono stati spesi fiumi di parole. Noi mettiamo piuttosto in campo fatti e azioni concrete". Fino al 30 settembre saranno aperte le candidature a questo premio nazionale e le finaliste avranno l’opportunità di confrontarsi con una giuria di esperti in data 28 novembre.

Il concorso è valido per tutte le imprese italiane, in fase di startup, nate negli ultimi tre anni (dopo il primo gennaio 2016), con non più di 50 dipendenti ad oggi e che abbiano la propensione all’innovazione e al cambiamento dei processi e delle tipologie di produzione; la scorsa edizione ha contato circa 850 candidature, con più di 300 comuni italiani coinvolti. Oltre ad essere un’ottima opportunità per le neo imprese, il premio è anche un grande investimento per il territorio. "Occorre incoraggiare maggiormente le nuove idee imprenditoriali, cercarle ed incentivarle - afferma il presidente Zanotti -. Uno degli scogli contro cui vanno a cozzare le nuove idee imprenditoriali è quello dei finanziamenti".

Per questo motivo, la migliore startup dell’anno si aggiudicherà un premio del valore di 20mila euro, servizi di consulenza ed opportunità nella sede Cna territoriale più vicina, una settimana di vacanza presso una struttura quattro stelle Bluserena e 2 anni di noleggio a lungo termine di un’auto con KSRent. Oltre a queste ultime, Cambiamenti si avvale del supporto e collaborazione anche di altre importati realtà quali: Artigiancassa, Tim, H-Farm, Sixtema Infocert, Roland DG Corporation, Talent Garden, Eurocredit e Starsup. Per poter partecipare a questa brillante opportunità, basterà andare sul sito www.premiocambiamenti.it e seguire le istruzioni indicate entro il 30 settembre; sarà possibile allegare, ove necessario, video e/o presentazioni della propria startup, per meglio presentare ai fini di una più puntuale e accurata valutazione, le attività e le azioni intraprese dalla stessa.