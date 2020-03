Dal modello 730 al reddito di cittadinanza: l'elenco delle scadenze fiscali prorogate

Il decreto legislativo 18-2020 ha previsto lo slittamento di molte scadenze fiscali dal modello 730 (30 settembre), ai pagamenti Mav per le famiglie che hanno in capo colf-badanti (30 giugno), piuttosto che tutte le pratiche relative alle locazioni e ai comodati (30 giugno). Anche sul reddito di cittadinanza dovrebbe pervenire conferma da parte dell’Inps di proroga (30 maggio). E' inoltre in arrivo la proroga al 30 aprile del "modello red" e delle "Dichiarazioni di responsabilità Inps" (Invciv)".

Gli uffici della Cgil, comunica il segretario generale Maria Giorgini e il presidente di Teorema Antonella Arfelli, sono disponibili a dare risposte anche in merito alla cosiddetta "pace fiscale" che prevede il “Saldo e stralcio delle cartelle"". "La situazione di emergenza ci impone di lavorare prevalentemente in via telematica per la tutela della salute dei nostri operatori e dei nostri assistiti - affermano Giorgini e Arfelli -. Confermiamo che telefonando alla Cgil di Forlì al 0543453711 oppure direttamente a Teorema al 0543453311 si potranno ricevere tutte le informazioni e se necessario espletare le pratiche rimanendo nel proprio ambito domestico utilizzando tutti i mezzi tecnologici disponibili per fronteggiare le svariate situazioni".

"La realizzazione di questi obiettivi non significa però la chiusura dei nostri uffici; anzi la nostra attività continua nel rispetto del “ Protocollo sulla regolamentazione per il contrasto e il contenimento del Virus Covid-19” - concludono -. Abiamo cercato di mantenere presenze diffuse anche su tutto il territorio con aperture contingentate e con il chiaro invito di rapportarsi telefonicamente per fissare un appuntamento e svolgere l’attività a distanza quando questo è possibile".



