Protocollo sicurezza Covid-19: 6 webinar di settore con gli esperti Cna

A grande richiesta, per approfondire i contenuti del Protocollo sicurezza per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, firmato dal governo e dalle parti sociali il 24 aprile scorso, Cna Forlì-Cesena ha organizzato 6 webinar, seminari online, dedicati alle imprese dei diversi settori che sono aperti o riapriranno a partire da lunedì. Incontri della durata di un’ora, nei quali il responsabile del Servizio Ambiente e Sicurezza Cna, Davide Ghetti, illustrerà i contenuti del protocollo, anche attraverso casi concreti, e sarà a disposizione per rispondere a domande delle imprese. Saranno coinvolti anche i responsabili delle Unioni di settore riferimento.

"L’articolazione per settore permetterà di dare risposte più mirate sulla base delle specifiche esigenze - spiega Cna -. Il protocollo va personalizzato azienda per azienda, in funzione delle specificità e dell’organizzazione aziendale". Si partirà lunedì alle 11, con il webinar dedicato alle imprese della manifattura; a seguire alle 14.30 con le imprese del trasporto/logistica; alle 17 le imprese del comparto casa (costruzioni e installazione impianti). Martedì, alle 9.30 sarà la volta del settore agroalimentare, per proseguire alle 11 con le imprese dei servizi alla persona e concludere alle 17 con un incontro dal taglio più trasversale. È possibile partecipare sia collegandosi da pv che da smartphone. I webinar sono gratuiti, previa iscrizione attraverso il sito www.cnafc.it.