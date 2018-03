Aeroporti, Airiminum non crede in Forlì: "Ma se serve, aiutiamo"

Nessuna "guerra" dei cieli, ne' con Bologna, ne' con Forli', anche se "non credo che in Romagna ci sia spazio per un secondo aeroporto". Durante la presentazione delle tre nuove rotte Ryanair da Rimini, l'amministratore delegato di Airiminum, Leonardo Corbucci, ha ragionato sulla compresenza degli scali in regione. Precisando in primo luogo che "non c'e' competizione" con il Marconi: "C'e' spazio per un secondo aeroporto, Bologna non e' la risposta per la Romagna, prima era l'unica possibile, ma non e' quella giusta".

Per questo ha sorriso gli sono state ricordate le voci di una vendita dello scalo riminese ai cugini piu' grandi. Parlano i dati: nel 2017 con 300.000 passeggeri quasi tre milioni di euro di margine operativo lordo, zero debito e un utile di 1,8 milioni di euro. "Forse non conviene vendere", ha ironizzato. Con Bologna, invece, si deve "rafforzare la sinergia, armonizzare i traffici a livello regionale". Per quanto riguarda invece il Ridolfi, Corbucci crede non ci sia spazio industriale.

"So che ci sono dei privati che ipotizzano di partecipare al bando Enac", ha aggiunto mettendosi a loro disposizione "se ne hanno bisogno", sia prima che dopo la gara. "Qualora aprisse- conferma- non si deve fare come in passato e litigarci Ryanair, puntare su rotte diversificate". Comunque, ha ribadito, "credo che nei prossimi anni in Italia si chiuderanno e non apriranno aeroporti" e anche "il cargo non e' facile". Quando erano attivi Ridolfi e Fellini facevano 1,3 milioni di passeggeri, che si sono spostati in gran parte su Bologna e "ripotare le Compagnie sul territorio no ne' facile". Comunque, ha concluso, "saremo amici, la guerra non conviene". (fonte Dire)