Raccolta differenziata e tariffa puntuale, cosa cambia per le imprese? Lo spiega Cna

Comparsa per la prima volta venti anni fa nel decreto Ronchi e continuamente invocata per la sua “oggettività” nella determinazione del costo per lo smaltimento dei rifiuti urbani, finalmente dal prossimo anno entrerà in vigore in tutto il territorio del comune di Forlì, la cosiddetta tariffa puntuale. Al fine di spiegare alle imprese cosa cambia nella realtà, sia sotto il profilo della modalità di raccolta, sia per quanto concerne le componenti tariffarie, Cna area Forlì città ha organizzato un apposito momento informativo, che si terrà lunedì alle 20,30, nella sala E. Domeniconi della sede Cna in via Pelacano 29.

All’incontro, introdotto dalla presidente di Cna Forlì città Monica Sartini e coordinato da Davide Prati, responsabile dell’area, sarà presente il direttore di Alea Ambiente, Paolo Contò, per rispondere a tutti i quesiti che le imprese porranno. "L’obiettivo che la nuova società di gestione si pone, è ambizioso - premette Prati -: copertura totale del comune di Forlì tramite la raccolta domiciliare che punta ad ottenere importanti risultati in termini di raccolta differenziata (si parla di oltre il 70%), di riduzione complessiva dei rifiuti (per oltre il 20%) e diminuzione dell’indifferenziato/residuo (per oltre il 50%)".

"Nel giro di pochi mesi saranno consegnati decine di migliaia di contenitori muniti di transponder, che permetteranno la determinazione esatta di quanto conferito, stimolando per questo verso comportamenti virtuosi che avranno riflessi diretti e premianti sulla bolletta - chiosa -. In altre parole, i cittadini e gli imprenditori di Forlì (e di altri dodici comuni che hanno aderito al progetto) dal 2019 dovranno dimenticarsi i cassonetti stradali ed assumere dimestichezza con il nuovo metodo".